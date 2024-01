LPI-SHL: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Floh-Seligenthal (ots) - In der Zeit vom 12.01.2024 bis zum Nachmittag des 16.01.2024 kam ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf der Stahlbergstraße in Floh-Seligenthal von der Straße ab und stieß gegen einen Zaun. Der Gabionenzaun sowie auch ein dort befindlicher Kabelkasten wurden durch den Unfallverursacher beschädigt. Teile des verunfallten Autos wie z.B. die Radkappe und Plastikteile blieben an der ...

