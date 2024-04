Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unbekannte entwenden hochwertiges Gartenmöbel in Berga-Wünschendorf

Greiz (ots)

Berga-Wünschendorf. In dem Tatzeitraum vom 24.03.2024 bis hin zu dem 06.04.2024 betraten bislang Unbekannte Täter das Gartengrundstück der Geschädigten in der Gartenanlage "Elsterwehr" in Berga-Wünschendorf, in dem diese einen Zaun und ein Tor überwandten. Aus dem Garten entwendeten die Täter eine Sitzgarnitur und einen Tisch aus Rattan, welche von außen nicht sichtbar unter einem Carport gelagert waren in einem Gesamtwert von ca. 1.000,- Euro. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde lediglich dieses eine Gartengrundstück in der Gartenanlage durch die Täter angegriffen. Die Polizeiinspektion Greiz hat die Ermittlungen wegen des Besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen und bittet in diesem Fall um sachdienliche Zeugenhinweise unter Tel.: 03661 6210 Bezugsnummer: 0087773/202. <MS>

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell