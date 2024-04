LPI-G: Unter Drogen am Steuer

Greiz (ots) - Greiz. Die Einsatzmaßnahmen der Polizei in der Marihuanaplantage (LPI Gera berichtete) wurden am gestrigen Tag (04.04.2024) gegen 19:00 Uhr beendet. Insgesamt wurden 6 LKW-Ladungen mit Beweismitteln beschlagnahmt. Darunter befanden sich Filter und Utensilien für die Aufzuchtanlagen, über tausend Pflanzen in verschiedenen Wuchshöhen sowie bereits abgeerntetes und zum Verkauf verpacktes Blütenmaterial im ...

