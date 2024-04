Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ergänzungsmeldung zum Polizeieinsatz in Greiz

Greiz (ots)

Greiz. Die Einsatzmaßnahmen der Polizei in der Marihuanaplantage (LPI Gera berichtete) wurden am gestrigen Tag (04.04.2024) gegen 19:00 Uhr beendet. Insgesamt wurden 6 LKW-Ladungen mit Beweismitteln beschlagnahmt. Darunter befanden sich Filter und Utensilien für die Aufzuchtanlagen, über tausend Pflanzen in verschiedenen Wuchshöhen sowie bereits abgeerntetes und zum Verkauf verpacktes Blütenmaterial im zweistelligen Kilobereich. Ausmaße der professionellen Plantage erstreckten sich über mehrere hundert Quadratmeter. 7 albanischer Männer, im Alter von 19 bis 36 Jahren, wurden im Zuge der Durchsuchungsmaßnahmen vorläufig festgenommen. Seit 09:30 Uhr des heutigen Tages (05.04.2024) laufen die ersten Haftvorführungen am Amtsgericht Gera, welche voraussichtlich den ganzen Tag andauern werden. Den Beschuldigten liegt der gewerbsmäßige illegale Anbau bzw. Handel mit Cannabis in nicht geringer Menge zur Last. Der Feststellung waren mehrere Monate intensiver kriminalpolizeilicher Ermittlungen vorausgegangen. Über das Ergebnis der Haftvorführung wird nachberichtet. (PZ)

Ausgangsmeldung: 04.04.2024

Greiz Seit den frühen Morgenstunden (07:00 Uhr) des heutigen Tages (04.04.2024) laufen großangelegte Durchsuchungsmaßnahmen der Kriminalpolizei Gera in der sogenannten "Alten Papierfabrik" in Greiz. Hierbei handelt es sich um einen größeren, seit vielen Jahren leerstehenden Gebäudekomplex. Ermittlungen der KPI Gera führten zur Feststellung einer professionell betrieben Aufzuchtanlage von zahlreichen Marihuanapflanzen. Bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt wurden im Zuge der Durchsuchungsmaßnahmen 7 Personen vorläufig festgenommen. Die Maßnahmen am Einsatzort dauern weiterhin an. Die Einsatzmaßnahmen werden durch Einsatzkräfte der Thüringer Bereitschaftspolizei unterstützt. Es wird nachberichtet. (PZ)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell