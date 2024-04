Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Raub an Tankstelle - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Gera. In den Abendstunden des gestrigen Donnerstages (04.04.2024, 20:38 Uhr) wurde die Polizei via Notruf über den Raub aus einer Tankstelle in der Ronneburger Straße informiert. Hierbei wurde eine 43-jährige Angestellte mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe von Bargeld gezwungen. Die Angestellte blieb unverletzt und dem Täter gelang die Flucht. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahem, wobei auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, konnte der Täter nicht mehr aufgegriffen werden. Ersten Erkenntnissen zufolge kann der männliche Täter wie folgt beschrieben werden:

- 20-30 Jahre - 175 - 180cm groß - mitteleuropäisches Aussehen - deutsche Sprache(mit "einheimischen Akzent") - schwarzer Schlauchschal - Jogginghose, dunkle Bündchen am Knöchel - dunkle Gürteltasche - helle Turnschuhe.

Zeugen, welche Hinweise zum Täter tätigen können, werden gebeten, sich bei der Kripo Gera (0365 8234 1465) zu melden. Unter Angabe der Bezugsnummer 0086470/2024 werden Hinweise entgegengenommen. (PZ)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell