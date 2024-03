Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unklare Verkehrsunfallursache - Zeugen gesucht

Soest (ots)

Am vergangenen Samstag, gegen 11:32 Uhr, kam es zu einem ungeklärten Verkehrsunfall an der Kreuzung Ecke Teinenkamp-Vogelerweg. Eine 86-jährige Soesterin befuhr mit ihrem Pedelec den Vogelerweg in Richtung der kreuzenden Straße Teinenkamp. Währenddessen war ein 46-jähriger Busfahrer aus Soest auf dem Teinenkamp in Richtung Endloser Weg unterwegs. An der Kreuzung stürzte die 86-jährige Pedelecfahrerin und wurde zur medizinischen Versorgung leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Unklar ist die Unfallursache: Ob der Busfahrer die Vorfahrt missachtete oder die Pedelecfahrerin vor Eintreffen des Busses bereits am Boden lag, ist Teil der Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (rb)

