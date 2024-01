POL-EL: Hilkenbrook - 18-Jähriger von Anhänger gefallen und schwer verletzt

Papenburg (ots) - Gestern gegen 19.30 Uhr fing ein Mercedes Vito während der Fahrt auf der Gutshofstraße in Papenburg an zu qualmen. Der 46-jährige Fahrer konnte das Fahrzeug noch auf einen nahegelegenen Parkplatz abstellen. Kurz darauf stand dieses in Flammen und wurde durch die FFW Papenburg Untenende gelöscht. Glücklicherweise wurde bei dem Ereignis niemand ...

