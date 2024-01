POL-EL: Laar - Sicherungskasten in Flammen aufgegangen

Geeste (ots) - Gestern gegen 7.23 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Audi SQ5 in Brand. Dieser stand zunächst auf einem Parkplatz in der Elwerathstraße in Geeste. Plötzlich ertönte ein lauter Knall und als der Besitzer darauf aufmerksam gemacht wurde und zu seinem Fahrzeug ging, stiegen bereits Flammen auf. Bis zum Eintreffen der FFW Geeste versuchte man den Brand mittels Feuerlöscher zu bekämpfen. ...

