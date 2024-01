POL-EL: Geeste - Audi SQ5 in Flammen aufgegangen

Neuenhaus (ots) - Am 10. Januar gegen 21.15 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter, sich gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus in der Bachstelzenstraße in Neuenhaus zu verschaffen. Dies konnte durch den Bewohner verhindert werden. Die Täter flüchteten daraufhin in bisher unbekannte Richtung. Die Ermittlungen dauern derzeit an. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Nordhorn unter der Telefonnummer ...

mehr