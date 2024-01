Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Akku eines Akkuschrauber in Brand geraten

Freren (ots)

Gestern Abend gegen 18.38 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Akku eines Mini Akkuschraubers in Brand. Durch ein schnelles Handeln der Anwohner eines Einfamilienhauses in der Straße Langer Wall konnte der Brand schnell gelöscht und die betroffenen Gegenstände aus dem Haus entfernt werden. Dadurch entstand kein Schaden am Gebäude, jedoch wurden drei Personen dabei leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell