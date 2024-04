LPI-G: Diebstahl von Baustelle

Altenburg (ots) - Ponitz: Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei kamen am 04.04.2024 gegen 02:35 Uhr wegen eines Brandes in einer Kleingartenanlage am Pfarrberg zum Einsatz. Aus bisher unbekannter Ursache waren in der KGA "Morgensonne" zwei Gartenlauben in Brand geraten. Beide Lauben aus Holz wurden durch das Feuer vollkommen zerstört. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Gartenparzellen verhindern. Der durch den Brand entstandene Sachschaden ...

mehr