LPI-G: Großeinsatz der Polizei

Gera (ots) - Gera. Im Zeitraum von Dienstag (02.04.2024) bis Mittwoch (03.04.2024) trieb ein bislang unbekannter Täter sein Unwesen in einer Gartenanlage in der Dürrenebersdorfer Straße. So verursachte dieser Schäden an über 10 Gärten und entkam unerkannt. Ersten Erkenntnissen zufolge gelang dem Täter jedoch keine nennenswerte Beute. Die Geraer Polizei ermittelt nun und sucht nach Zeugen. Bezugsnummer: 0085160/2024 (PZ) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

