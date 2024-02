Polizei Hagen

POL-HA: VW-Fahrer vor Schule mit über 40 km/h zu schnell geblitzt

Hagen (ots)

Am Dienstag (27.02.) führte der Verkehrsdienst der Polizei Hagen zwischen 11.20 Uhr und 13 Uhr Geschwindigkeitskontrollen in der Selbecker Straße vor einer Schule durch. Hierbei konnte ein VW gemessen werden, der in der 30er-Zone mit 77 km/h unterwegs war. Den Fahrer erwartet eine Strafe von einem Monat Fahrverbot, zwei Punkte sowie eine Geldbuße in Höhe von 400 Euro. Insgesamt konnte die Polizei Hagen während der Kontrollmaßnahme in der Selbecker Straße 159 Fahrzeuge messen, davon waren 20 zu schnell unterwegs.

An dieser Stelle ein wichtiger Hinweis der Polizei Hagen:

Überhöhte Geschwindigkeit gehört zu den Hauptunfallursachen im Straßenverkehr und ist kein Kavaliersdelikt! Nicht selten verlaufen Unfälle mit schwerwiegenden oder gar tödlichen Folgen.

Die Polizei Hagen geht konsequent gegen Verstöße vor und führt Kontrollen im gesamten Stadtgebiet durch! Die Hauptunfallursache "Geschwindigkeit" ist dabei ein wichtiger Schwerpunkt in der polizeilichen Verkehrsunfallbekämpfung.

Fahren Sie angemessen und vorschriftsmäßig. Achten Sie auf andere Verkehrsteilnehmer. Insbesondere im Bereich von Schulen und Kindergärten ist erhöhte Aufmerksamkeit geboten! (arn)

