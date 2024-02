Polizei Hagen

POL-HA: Rückblick - Kontrollen der Polizeisonderdienste am HBF

Hagen-Mitte (ots)

In der vergangenen Woche führten Polizeibeamte der Polizeisonderdienste erneut Kontrollen in Wehringhausen, Altenhagen und am Hauptbahnhof durch. Dabei überprüften sie wieder eine Vielzahl an Personen und Fahrzeugen. Auf dem Berliner Platz wurden die Beamten auf einen Mann aufmerksam, der Passanten in aggressiver Art und Weise nach Geld fragte. Da es sich bei diesem Verhalten um eine Ordnungswidrigkeit handelt, sprachen die Beamten den polizeibekannten 28-Jährigen an. Dieser beleidigte sie umgehend und erhielt einen Platzverweis. Der Mann warf seine Zigarette vor den Beamten auf den Boden und spuckte anschließend demonstrativ darauf. Gegen den 28-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie ein Strafverfahren wegen der Beleidigung eingeleitet. Im weiteren Verlauf der Kontrollen fiel den Beamten ein 19-jähriger Mann auf, der sich auf dem Berliner Platz an dem Zündschloss eines Motorrades zu schaffen machte. Dabei drehte er sich immer wieder auffällig in Richtung der Polizisten um. Als sie den Mann ansprachen und überprüfen wollten, verweigerte dieser die Herausgabe seines Ausweises und machte keine Angaben zu seinen Personalien. Gegen eine anschließende Durchsuchung sperrte der 19-Jährige sich und leistete Widerstand. Die Beamten nahmen ihn in Gewahrsam und leiteten Strafverfahren wegen des Widerstandes und des versuchten Diebstahls eines Kraftfahrzeuges ein. Für die Verbesserung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Bereich des Hagener HBF sind bereits für die kommenden Tage weitere Kontrollaktionen der Polizeisonderdienste geplant. (sen)

