Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfallflucht

Altenburg (ots)

Schmölln: Bei der Polizei Altenburger Land wurde am 02.04.2024 eine Verkehrsunfallflucht angezeigt. Ein unbekannter Lkw hatte an diesem Tag gegen 13:30 Uhr in der Lohsenstraße beim Abbiegen einen Zaun stark beschädigt und verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle. Die Polizei bittet Bürger, welche Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich unter Angabe der Bezugsnummer 0084147/2024 mit der Polizei Altenburger Land in Verbindung zu setzen.

