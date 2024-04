LPI-G: Einbruch in Geschäft

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. In den vergangenen Nachtstunden (02.-03.04.2024 22:30 - 02:10 Uhr) zerstörten unbekannte Täter einen Pflanzkübel in der Schleizer Straße am dortigen Stadtbrunnen. Durch die herausgerissenen Blumen entstand ein Sachschaden in Höhe eines unteren dreistelligen Betrages. Die Greizer Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung unter der Bezugsnummer 0084587/2024 und sucht nach Zeugen. (PZ). Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr