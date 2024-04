LPI-G: Unter Drogen

Gera (ots) - Am Samstag, dem 30.03.2024, um 19:35 Uhr überfuhr ein 26-jähriger Mann mit seinem Pkw (Audi) über eine "rote Ampel" an der Kreuzung Puschkinplatz/ Ernst-Toller-Straße und Clara-Zetkin-Straße in Gera. Der Mann kam dabei aus Richtung Puschkinplatz und fuhr in Richtung Ernst-Toller-Straße. Während der Audifahrer in die Kreuzung einfuhr, hatten zwei Pkw-Fahrer in der Clara-Zetkin-Straße "grün" und bogen in die Ernst-Toller-Straße ein. Nur der schnellen ...

