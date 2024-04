LPI-G: Diebstahl von Buntmetall

Gera (ots) - Gera. Unbekannte Täter drangen im Zeitraum vom 28.03.2024 bis zum 02.04.2024 gewaltsam in ein Frisörsalon in der Otto-Rothe-Straße ein. Aus dem Laden wurden anschließend Bargeld und Werkzeuge in Höhe mehrerer hundert Euro entwendet. Die Kripo Gera hat die Ermittlungen (Bezugsnummer 0083708/2024) aufgenommen und sucht nach Zeugen. (PZ) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: ...

