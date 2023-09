Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Motorradfahrer schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde ein 23 Jahre alter Motorradfahrer am Sonntag (10.09.2023) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er gegen 22.20 Uhr in Besigheim in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Der junge Mann war auf der Bundesstraße 27 in Richtung Kammgarnspinnerei unterwegs. Hier soll er bereits mehrere Fahrzeuge überholt haben, bevor er in einer Linkskurve mutmaßlich die Kontrolle über sein Motorrad verlor. Im weiteren Verlauf kam der 23-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab in den Grünstreifen, kreuzte einen Fuß- und Radweg und kollidierte schließlich mit einer Steinmauer. Der Sachschaden an dem Motorrad wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

