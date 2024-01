Polizei Köln

POL-K: 240125-1-K Unfall am Stauende im Autobahnkreuz Köln-West - 83-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Köln (ots)

Nach einem Unfall an einem Stauende am Mittwochabend (24. Januar) auf der Bundesautobahn 4 in Fahrtrichtung Olpe ist ein Senior (83) mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gekommen. Nach aktuellem Ermittlungsstand hatte der 83-Jährige gegen 17.30 Uhr in Höhe des Autobahnkreuzes Köln-West mutmaßlich nach einem Ausweichmanöver mit seinem Audi einen stehenden Honda (Fahrer: 51) touchiert. In der Folge kippte der Q3 auf die rechte Fahrzeugseite und rutschte gegen einen ebenfalls stehenden Renault (Fahrer: 60). Der 51-jährigen Honda-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (ja/cs)

