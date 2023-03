Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Unbekannter Mann sucht Kontakt zu Kindern auf Schulhof

Saarbrücken-Dudweiler (ots)

Am heutigen Montag, gegen 10:00 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Mann Kontakt zu zwei Kindern, einem 9jährigen Jungen und einem 9jährigen Mädchen aufzunehmen. Die beiden Kinder sind Schüler der Turmschule in Dudweiler und befanden sich gegen Ende der großen Pause noch alleine auf dem hinteren Teil des Schulhofs. Die anderen Kinder waren bereits in das Schulgebäude gegangen. Ein unbekannter Mann trat zunächst an den Zaun, welcher den Schulhof zur St. Ingberter Straße hin abgrenzt und winkte den Kindern zu. Dann forderte er sie mittels Handzeichen auf, zu ihm zu kommen. Als der Mann dann zwei Lehrer bemerkte, die sich als Aufsichtspersonal am anderen Ende des Schulhofs befanden, entfernte er sich in Richtung Saarbrücker Straße. Zu einer näheren Kontaktaufnahme ist es nicht gekommen. Die Schulleiterin verständigte danach die Polizei.

Personenbeschreibung des Mannes:

Älter als 30 Jahre - blaue Wollmütze - beigefarbene Jacke

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Sulzbach, Tel.: 06897 / 933-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell