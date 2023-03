Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Kinderansprecher in Quierschied

Quierschied (ots)

Am Mittwoch, den 01.03.2023, gegen 13:40 Uhr, wurde in Quierschied in der Lasbachstraße ein 11-jähriges Kind von einer bislang unbekannten weiblichen Person aus einem, mit zwei Personen besetzen, Fahrzeug heraus von der Beifahrerseite angesprochen.

Das Kind wurde nach seinem Namen, seinem Alter und seiner Adresse gefragt. Die Frau fragte zudem, ob sie das Kind nach Hause fahren solle. Dies wurde durch das Kind ignoriert und es lief anschließend heim.

Beschreibung der Beifahrerin: weiblich, braune Haare, bekleidet mit einem schwarz-rot-weiß-blau-gestreiftem Pullover und einer Jeanshose, sprach akzentfreies Deutsch Beschreibung des Fahrers: männlich, trug eine schwarze Weste und eine grüne Mütze Beschreibung des Fahrzeuges: vermutlich ein weißer VW Transporter mit Saarbrücker-Kennzeichen

Bei sachdienlichen Hinweisen sind diese bitte an die Polizei in Sulzbach unter der Tel.: 06897/9330 zu richten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell