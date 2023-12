Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: 24-jähriger Wohnungseinbrecher auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg in Untersuchungshaft

Heidelberg: (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Am Abend des 11. Dezember 2023 verschaffte sich ein 24-jähriger Mann gewaltsam durch Aufhebeln der Terrassentür unberechtigten Zutritt zu einem Anwesen in der Heidelberger Weststadt. In den Wohnräumlichkeiten entwendete der Tatverdächtige mehrere Wertgegenstände, unter anderem hochwertige Elektronikgeräte, im Gesamtwert von ungefähr 15.000 Euro. Nach seiner Tat flüchtetet der 24-Jährige vorerst unerkannt.

Am nächsten Tag wurde der 24-jährige Tatverdächtige in den Mannheimer Quadraten durch Polizeibeamte des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt kontrolliert, nachdem er sich verdächtig an mehreren Fahrzeugen aufhielt und versuchte, die Beifahrertür eines Mercedes-Benz zu öffnen. Bei der Durchsuchung des Mannes stellten die Beamten dann teilweise das entwendete Diebesgut aus dem vergangenen Einbruch in Heidelberg fest. Die Beamten stellten dieses sicher und nahmen den 24-Jährigen fest.

Der Tatverdächtige wurde am 13. Dezember 2023 der Haftrichterin am Amtsgericht Heidelberg vorgeführt, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den Beschuldigten erließ und diesen in Vollzug setzte. Anschließend wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

