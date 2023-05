Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit Drogen vor der Polizei geflüchtet

Kölleda (ots)

Am Sonnabendnachmittag sollte der Fahrer eines Elektrorollers in Kölleda am Brückentor einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der 36 Jahre alte Fahrer flüchtete bei Erkennen der Polizei und versuchte sich auf einem nahegelegenen Firmengelände zu verstecken. Hier konnte er aber bei der Absuche festgestellt werden. Es stellte sich schnell heraus, warum der Mann geflüchtet war. Der Elektroroller verfügte nicht über einen Versicherungsschutz, außerdem führte der Mann den Roller unter Drogeneinfluss. Bei der Kontrolle des Mannes wurde außerdem eine nicht unerhebliche Menge an Crystal und Cannabis aufgefunden. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sich in der Folge wegen mehrerer Delikte, unter anderem Drogenbesitz, strafrechtlich verantworten. (FR)

