LPI-EF: Rasierklingen auf Gehweg

Erfurt (ots) - Am Samstag, den 06.05.2023 entwendeten drei Täter zur Mittagsstunde diverse Lebensmittel aus einem Supermarkt in Gebesee und flüchteten anschließend mit einem PKW in Richtung Erfurt vom Tatort. Ihr Handeln blieb jedoch nicht unbemerkt. Ein Ladendetektiv wurde auf die Täter aufmerksam und verfolgte diese mit seinem PKW. Der Inspektionsdienst Süd in Erfurt wurde über die Geschehnisse in Kenntnis gesetzt, und durch den Ladendetektiv fortlaufend über den ...

mehr