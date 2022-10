LPI-EF: Fünf Verletzte vor Diskothek

Erfurt (ots) - Am Wochenende wurden gleich mehrere Verkehrsteilnehmer zur Blutentnahme gebeten. Am frühen Samstagmorgen stellten Polizisten in der Andreasstraße einen betrunkenen 18-jährigen Fahrradfahrer mit mehr als 2,1 Promille fest. Einen Tag später kontrollierte die Polizei einen 61-jährigen Fahrradfahrer in der Lachsgasse. Er erreichte einen Atemalkoholwert von über zwei Promille. In der Straße der Nationen war am Sonntagnachmittag ein 36-jähriger Mann mit ...

