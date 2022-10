Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Reichlich Umdrehungen

Erfurt (ots)

Am Wochenende wurden gleich mehrere Verkehrsteilnehmer zur Blutentnahme gebeten. Am frühen Samstagmorgen stellten Polizisten in der Andreasstraße einen betrunkenen 18-jährigen Fahrradfahrer mit mehr als 2,1 Promille fest. Einen Tag später kontrollierte die Polizei einen 61-jährigen Fahrradfahrer in der Lachsgasse. Er erreichte einen Atemalkoholwert von über zwei Promille. In der Straße der Nationen war am Sonntagnachmittag ein 36-jähriger Mann mit seinem Audi über einen Bordstein gefahren und auf einer Wiese zum Stehen gekommen. Bei der Unfallaufnahme wurde bekannt, dass der Mann mit über 2,1 Promille erheblich betrunken war. Gegen alle drei Männer wurde Strafanzeige erstattet. (JN)

