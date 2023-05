Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schock am Samstagabend

Erfurt (ots)

Mehr als zwanzig Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Johannesstraße mussten am Samstagabend gegen 22:15 Uhr ihre Wohnung verlassen. In einer Wohnung kam es aus bisher ungeklärter Ursache zum Brand. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Es entstand allerdings Sachschaden in Höhe von ca. 15.000,00 EUR. Nach Beendigung der Löscharbeiten der Feuerwehr konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (tm)

