POL-FR: March: Vier Einbrüche

In der Nacht von Freitag, 09.02.2024, auf Samstag, 10.02.2024, kam es im Bereich March zu drei Einbruchsdelikten zum Nachteil eines Cafés, einer Apotheke sowie einer Bäckerei. Zudem kam es am Freitagabend zu einem Wohnungseinbruch.

In der Straße "Am Bahnhof" verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Café, wodurch Sachschaden in Höhe von ca. 500EUR entstand. Im Innern suchte der oder die Täter offenbar nach Bargeld, blieben jedoch erfolglos; die Kassen des Cafés waren leer.

In einer Apotheke in der Dorfstraße wurde durch Unbekannte eine Fensterfassade eingeworfen. Anschließend wurde Bargeld aus den Kassen entwendet. Die Höhe des Sachschadens sowie des entwendeten Bargelds ist hier noch unbekannt.

Um 4 Uhr morgens traten unbekannte Täter die Glaseingangstüre einer Bäckereifiliale in der Hauptstraße auf, wobei Sachschaden in Höhe von 5.000EUR entstand. Auch hier wurde nach Bargeld bzw. Wertgegenständen gesucht. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte der Tatzeitpunkt in diesem Fall genau benannt werden.

In allen drei Fällen hat der Polizeiposten March die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07665 / 93429-3 zu melden.

In der Kaiserstuhlstraße in Hugstetten kam es am Freitagabend, 09.02.2024, zu einem Wohnungseinbruch. Die Täterschaft schob hierbei einen Rollladen nach oben, anschließend wurde die Terrassentüre aufgehebelt und die Wohnung betreten. Im Innern der Wohnung wurden mehrere Schränke durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar. An der Terrassentüre entstand Sachschaden in Höhe von ca. 400EUR.

Die Kriminalpolizei Freiburg hat in diesem Fall die weiteren Ermittlungen übernommen.

