Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizeieinsatz anlässlich angemeldeter Versammlungen in Gera

Gera (ots)

Am heutigen Samstag, dem 06.04.2024, kam es im Stadtgebiet von Gera zu zwei Versammlungslagen. Die erste Versammlung, unter dem Motto "Heimath und Weltfrieden", begann mit einer Auftaktkundgebung um 12:00 Uhr auf dem Hofwiesenparkplatz. Um 16:30 Uhr schloss sich ein Aufzug durch die Geraer Innenstadt an, welcher um 18:00 Uhr auf dem Hofwiesenparkplatz beendet wurde. Nach einer Abschlusskundgebung wurde die Versammlung gegen 18:30 Uhr offiziell beendet. Im Zuge der Versammlung kam es in den frühen Abendstunden zu temporären Verkehrsbeeinträchtigungen im Innenstadtgebiet von Gera. Die Versammlung und Aufzug verliefen friedlich und störungsfrei. In der Spitze nahmen bei der Versammlung bis zu 910 Personen teil. Am selben Tag, im Zeitraum von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr, versammelten sich bei einer Kundgebung unter dem Motto "Kaiserschmarrn? Nur auf den Tellern" auf dem Theaterplatz insgesamt bis zu 52 Personen. Die stationäre Kundgebung verlief friedlich und störungsfrei. Zur Gewährleistung des Versammlungsrechtes sowie zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung befand sich die LPI Gera mit eigenen Kräften im Einsatz. Unterstützt wurde die LPI Gera hierbei durch Einsatzeinheiten der Thüringer Bereitschaftspolizei. Im Zuge des polizeilichen Einsatzes wurde in drei Fällen Strafverfahren und drei Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

