Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher verursachen hohen Sachschaden

Landkreis Sömmerda (ots)

Einbrecher verursachten in Weißensee hohen Sachschaden. Die Täter hatten es in der Nacht von Sonntag zu Montag auf ein Hotel in der Straße Promenade abgesehen. Zwischen 03:00 Uhr und 04:00 Uhr hebelten sie mit Gewalt einen, an der Hausfassade angebrachten, Nachttresor auf und stahlen daraus eine Schlüsselkarte. Anschließend versuchten sie ins Hotelinnere zu gelangen. Dabei beschädigten sie neben dem Tresor u. a. auch eine Brandschutztür und verursachten so einen Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0184187 bei der Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 03634/336-0) zu melden. (DS)

