LPI-EF: Geschwindigkeitskontrolle endet mit Strafanzeige

Erfurt (ots) - In Erfurt wurde am Sonntag ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt. Kurz nach 17:00 Uhr fuhr ein 49-jähriger Fahrradfahrer auf dem Gehweg die Kranichfelder Straße stadteinwärts. Dabei kollidierte er mit einem 34-jährigen VW-Fahrer, welcher über den Gehweg auf die Kranichfelder Straße auffahren wollte. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich am Bein, so dass er in einem Krankenhaus ...

