POL-DO: Pedelec-Fahrer bei Unfall auf der Altenderner Straße lebensgefährlich verletzt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0340 Am Freitagabend bis in die Nacht führte die Polizei mit ihren Netzwerkpartnern im Rahmen einer landesweiten Aktion Schwerpunktkontrollen zur Bekämpfung der Raser- und Poserszene in Dortmund durch. Insgesamt waren nur sehr wenige szenetypische Fahrzeuge unterwegs. Acht Fahrzeuge ...

mehr