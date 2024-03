POL-DO: Schwerer Unfall mit Reisebus aus der A44 zwischen Unna und Werl - mehrere Verletzte

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0338 In unserer Pressemitteilung Nr. 0335 ist uns ein Fehler unterlaufen: Auf dem Königswall galt um 19.45 Uhr nicht wie im zweiten Absatz erwähnt eine erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h, sondern von 50. Wir haben dies in der Ursprungsmeldung korrigiert. Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an: Polizei Dortmund ...

