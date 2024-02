Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Prüfpersonal bedroht und geflüchtet

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntag (11.02.2024) einen 25 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, in der S-Bahn ohne gültigen Fahrschein gefahren zu sein und bei der Fahrscheinkontrolle die Fahrausweisprüfer bedroht zu haben. Der 25-Jährige war zusammen mit einer weiblichen Begleiterin gegen 18.55 Uhr in einer S-Bahn der Linie 5 in Richtung Zuffenhausen unterwegs. Bei der Fahrscheinkontrolle weigerte sich dieser seine Personalien anzugeben und fing an, dem Prüfpersonal Schläge anzudrohen. Am Bahnhof Zuffenhausen stieg er aus, flüchtete und kam kurz darauf zurück, als Beamte den Sachverhalt aufnahmen. Die Polizisten nahmen den 25-Jährigen vorläufig fest, setzten ihn jedoch nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

