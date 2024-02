Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autofahrerin ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zum Sonntag (11.02.2024) versucht, die Handtasche einer 33-jährigen Frau zu rauben. Die 33-jährige Autofahrerin stieß am Töpferplatz gegen 02.40 Uhr mit einer Fußgängerin zusammen. Während sie sich um die Frau kümmerte, öffnete der unbekannte Täter die unverschlossene Autotür, nahm die Handtasche der Frau an sich und versuchte zu flüchten. Umstehende Passanten hielten den Täter auf, wobei es zu einer Rangelei kam. Die inzwischen hinzugekommene Autofahrerin riss ihre Tasche an sich zurück, der Täter flüchtete unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

