Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht, beschädigter Gartenzaun

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37589 Kalefeld, OT Eboldshausen, An der Linde. Zeit: Montag, 22. Januar 2024, 16:30 Uhr bis 19:00 Uhr. Bisher unbekannter Fahrzeugführer kam von der Fahrbahn ab und er geriet mit seinem Fahrzeug an eine Grundstückseinfriedung/ Gartenzaun. Der Unfallverursacher beschädigte die Einfriedung und setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne jedoch sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Es wurden keinerlei schadensregulierende Maßnahmen getroffen, so dass vom Polizeikommissariat Bad Gandersheim Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen wurde. Anwohner aus Eboldshausen werden gebeten, sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 95390, zu melden. Der angerichtete Sachschaden am Zaun wurde auf 1500.- Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell