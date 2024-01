Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Brand eines Wohnwagens

Northeim (ots)

37154 Northeim, Am Lohgraben/ Kleingartenanlage, Montag, 22.01.2024, 16.00 Uhr

NORTHEIM (mil)

Am Montagnachmittag wurde ein Brand eines Wohnwagens in einer Kleingartenanlage an der o.g. Örtlichkeit gemeldet. Bei Eintreffen der Polizei Northeim stand der Wohnwagen, welcher sich auf einer dortigen Kleingartenparzelle befand, in Vollbrand.

Durch den sofortigen Löscheinsatz der rund 30 eingesetzten Feuerwehrkräfte der FFW Northeim konnte ein Übergreifen des Feuers auf andere Gartenlauben/Wohnwagen verhindert werden.

Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Der brandbetroffene Wohnwagen wurde als Brandort beschlagnahmt. Die Brandursache ist noch ungeklärt und ist Gegenstand der Ermittlungen.

Der Sachschaden wird auf einen mittleren 4-stelligen Wert geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell