POL-NOM: Verfolgungsfahrt, unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Bad Gandersheim (ots) - Kalefeld, Ortsteil Düderode, Montag, 08.01.2024 Kalefeld (sev) - Bereits am Montag, dem 08.01.2024, ereignete sich gegen 08.00 Uhr morgens auf einer Parkfläche am Kindergarten der Ortschaft Düderode ein Diebstahl aus einem Pkw. Die Geschädigte brachte ihr Kind in den dortigen Kindergarten und ließ ihren Pkw für einen kurzen Zeitraum unverschlossen zurück. Diese Gelegenheit wurde durch einen unbekannten Täter genutzt. Er entwendete vom ...

mehr