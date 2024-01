POL-NOM: Diebstahl bei Möbelgeschäft

Uslar (ots) - USLAR, (go), OT ESCHERSHAUSEN, ITALSTRASSE, Sonntag, der 21.01.2024, 17:55 Uhr. Eine 62 jährige PKW Fahrerin aus einem Uslarer Ortsteil stieß, beim rückwärts Ausparken, an einen hinter ihr abgestellten PKW einer Bürgerin aus Uslar. An beiden PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/80060 Fax: 05571/92600 150 E-Mail: ...

