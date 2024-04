Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 20-jähriger Abiturient auf einer Abifeier schwer verletzt

Greiz (ots)

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. Im Rahmen einer, in der Hauptstraße in Mohlsdorf-Teichwolframsdorf wurde ein 20-jähriger Abiturient durch einen bislang unbekannten Täter so schwer verletzt, dass dieser umgehend in das Krankenhaus Greiz und am Folgetag in das Krankenhaus Jena verlegt werden musste. Der 20-jährige erlitt durch mehrere Schläge und Tritte eine Hirnblutung und mehrere Knochenbrüche. Die körperliche Auseinandersetzung fand nach ersten Erkenntnissen außerhalb des Objektes der Feier statt, wo der Verletzte erst eine gewisse Zeit später durch Mitschüler aufgefunden und in das Krankenhaus gefahren wurde. Die Polizeiinspektion Greiz hat in diesem Fall die Ermittlungen wegen der begangen gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und bittet um sachdienliche Zeugenhinweise unter Tel.: 03661 6210 Bezugsnummer: 0087790/2024. <MS>

