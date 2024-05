Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Polizei warnt vor Anlagebetrügern - 70.000 EUR Schaden + Baucontainer aufgebrochen + Autoreifen gestohlen + Radfahrer bei Unfall verletzt + Einbrecher in Waschanlage + Reifen zerstochen +

Friedberg

Wetteraukreis: Polizei warnt vor Anlagebetrügern - 70.000 EUR Schaden

Es klingt verlockend: Werbeanzeigen auf Internetseiten oder Facebook, die versprechen, mit wenig Aufwand und geringem Einsatz durch angeblich geschickte Anlage- oder Investitionsformen das eigene Vermögen deutlich zu vermehren. Versehen sind diese Anzeigen häufig mit dem Verweis auf berühmte Persönlichkeiten, die angeblich mit ebendieser angebotenen Anlageform große Erfolge erzielt haben oder Fernsehformate, die das Angebot getestet und für gut befunden haben. Oftmals startet es mit der Investition einer kleinen Summe, die meist in einer Kryptowährung angelegt wird. Es meldet sich schon bald ein Finanzdienstleister, auch "Broker" genannt, der vorgibt, der persönliche Berater und Ansprechpartner zu sein. Um zu zeigen, wie sehr er sich kümmert, schlägt der Broker die Kommunikation über WhatsApp vor, da er so für seinen Kunden immer und überall erreichbar sein könne. Dies alles dient jedoch lediglich dazu, deren Vertrauen zu gewinnen. Man erhält einen Zugangscode zu einer persönlichen Internetseite, auf der man die Entwicklung der eigenen Geldanlage verfolgen kann. Da der Broker von einer günstigen Entwicklung für den Kunden ausgeht, rät er zur Anlage von größeren Summen. Auf der persönlichen Internetseite wächst das Vermögen derweil vermeintlich immer weiter. Der Broker verspricht bei größeren Anlagesummen auch einen größeren Gewinn. Das böse Erwachen folgt in der Regel, wenn man auf das Geld zugreifen und es sich auszahlen lassen möchte. Die Anleger werden hingehalten, es wird versucht sie zu überzeugen abzuwarten und noch etwas mehr zu investieren, um den Gewinn noch weiter steigern zu können. Gehen die Kunden darauf nicht ein, bricht der Kontakt plötzlich ab. Der Broker, der zuvor scheinbar rund um die Uhr verfügbar war, ist plötzlich nicht mehr erreichbar. Die Internetseite, die das angebliche Wachstum des Vermögens darstellte, ist offline. Allmählich kommt der Verdacht, Betrügern aufgesessen zu sein. Das Geld ist zu diesem Zeitpunkt bereits verloren. Ähnliches passierte einem 36-jährigen Mann aus dem Wetteraukreis. Über knapp zwei Monate überwies er, im Glauben gewinnbringend in eine Kryptowährung zu investieren, fast 70.000 EUR an die Betrüger. Als er sich seinen Gewinn auszahlen lassen wollte, brach der Kontakt ab. Die Polizei rät insbesondere bei der Aussicht auf angeblich hohe und vor allem schnelle Gewinne vorsichtig und misstrauisch zu sein. Lassen Sie sich im Vorfeld über Risiken der angebotenen Anlageprodukte ausführlich aufklären und dies in einem Protokoll festhalten. Nehmen Sie sich Zeit bei Vertragsabschlüssen und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Lesen Sie AGBs genau durch und fragen Sie bei Unklarheiten gezielt nach. Nutzen Sie den Service von Verbraucherzentralen. Bedenken Sie, dass der Aussicht auf einen hohen Gewinn ein hohes Risiko gegenübersteht.

Bad Nauheim: Baucontainer aufgebrochen

Unbekannte brachen in der Zeit von Samstag (18.05.2024), 14:00 Uhr - Dienstag (21.05.2024), 07:00 Uhr einen auf dem Parkplatz des Usa-Wellenbades stehenden Baucontainer auf. Sie erbeuteten Werkzeuge im Wert von circa 8.000 EUR. Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf dem Parkplatz gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizeistation Friedberg unter Tel.: 06031 6010 zu melden.

Nidda: Autoreifen gestohlen

Am Donnerstag (16.05.2024) klauten Diebe zwischen 16:00 Uhr und 16:30 Uhr im Niddaer Stadtteil Wallernhausen vier Autoreifen auf Alufelgen. Die Reifen waren in der Hofeinfahrt eines Grundstücks in der Pflanzenländerstraße abgelegt. Unter den Reifen der Größe 215/55/R18 befanden sich zwei Reifen der Marke "Hankook". Die Polizei geht derzeit Hinweisen nach, wonach ein grüner oder blauer Pritschenwagen mit dem Teilkennzeichen FB-HA oder FB-AH mit der Tat in Verbindung stehen könnte. Zeugen sahen ein solches Fahrzeug zur genannten Zeit vor dem Grundstück in der Pflanzenländerstraße. Hinweise nimmt der Polizeiposten Nidda telefonisch unter 06042 9648180 entgegen.

Friedberg: Radfahrer bei Unfall verletzt - Zeugen gesucht

Leichte Verletzungen trug ein 58-jähriger Radfahrer aus Friedberg am Mittwoch (15.05.2024) bei einem Unfall auf der B455 davon. Gegen 21:25 Uhr fuhr der Fahrradfahrer aus Richtung Dorheim kommend in Richtung Friedberg, als ihn in Höhe der Salus-Klinik ein aus gleicher Richtung kommender Pkw überholte. Beim Überholvorgang touchierte der Pkw mit dem rechten Außenspiegel den Radfahrer, sodass dieser stürzte. Der Außenspiegel des Pkw brach ab, das Fahrzeug setzte jedoch seine Fahrt fort. Die Polizei sucht Zeugen für den Unfall und fragt außerdem: Wem ist ein Pkw aufgefallen, bei dem der rechte Außenspiegel fehlte? Hinweise können per Telefon unter 06031 6010 an die Polizeistation Friedberg gegeben werden.

Friedberg: Einbrecher in Waschanlage

Im Zeitraum von Montag (20.05.2024), 21:00 Uhr bis Dienstag (21.05.2024), 08:20 Uhr zerstörten Einbrecher eine Fensterscheibe einer Waschanlage in der Straßheimer Straße in Friedberg. Nachdem die Täter durch das Fenster einstiegen, durchsuchten sie das Büro. Es gelang ihnen einen Tresor zu öffnen. Sie erbeuteten Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Die Kriminalpolizei Friedberg ermittelt und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben, sich telefonisch unter 06031 6010 zu melden.

Bad Nauheim: Reifen zerstochen

An einem am Fahrbahnrand der Rittershausstraße in Bad Nauheim in Höhe der Hausnummer 8 geparkten Renault stach ein Unbekannter zwei Reifen platt. Außerdem schlug er zwei Dellen in die Fahrertür. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Montag (20.05.2024), 17:00 Uhr bis Dienstag (21.05.2024), 08:00 Uhr. Hinweise nimmt die Polizeistation Friedberg (Tel.: 06031 6010) entgegen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

