Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zum Brandgeschehen - Zeugen gesucht

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes:Die Ermittlungen zu einem Hausfriedensbruch sowie einen Brandgeschehen (Bezugsnummer 0079487/2024) nahm am gestrigen Tag (26.03.2024) die Greizer Polizei auf. Nach vorliegenden Informationen drangen offenbar im Zeitraum vom 25.03.2024 zum 26.03.2024 Unberechtigte auf das Gelände des Strandbades Zeulenroda und entzündeten dort eine Holzpalette, welche offenbar von einer nahegelegenen Baustelle gestohlen wurde. Der Brand selbst wurde noch in der Nacht von der Feuerwehr gelöscht. Dass Geschehen selbst wurde erst am gestrigen Tag bekannt. Die Greizer Polizei (Tel. 03661 / 6210) ermittelt dazu und sucht nach Zeugen, die Hinweise geben können. (RK)

