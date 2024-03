LPI-G: Unberechtigte auf Privatgrundstück

Gera (ots) - Caaschwitz: Den Einbruch in ein Einfamilienhaus im Rosenweg in Caaschwitz meldete gestern (27.03.2024) ein Zeuge der Geraer Polizei. Nach vorliegenden Informationen verschafften sich die Einbrecher in der Zeit von Freitag (22.03.2024) zu Dienstag (26.03.2024) über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zum Haus und durchwühlten dieses. Inwiefern die Täter ...

mehr