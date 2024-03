Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Erneut Einbruch in Einfamilienhaus in Caaschwitz gemeldet

Gera (ots)

Caaschwitz: Den Einbruch in ein Einfamilienhaus im Rosenweg in Caaschwitz meldete gestern (27.03.2024) ein Zeuge der Geraer Polizei. Nach vorliegenden Informationen verschafften sich die Einbrecher in der Zeit von Freitag (22.03.2024) zu Dienstag (26.03.2024) über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zum Haus und durchwühlten dieses. Inwiefern die Täter Beute ergaunerten ist bislang nicht bekannt. Die Hauseigentümer selbst waren im Tatzeitraum nicht zu Hause. Erst am vergangenen Wochenende wurde ebenfalls ein Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße Vorstadt der Geraer Polizei gemeldet. Auch hier drangen die Täter gewaltsam ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. (LPI Gera berichtete). Ob ein Zusammenhang der Einbrüche besteht wird derzeit geprüft. Die Kripo in Gera ermittelt auch hier (Bezugsnummer 0079888/2024) und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die am vergangenen Wochenende auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen in Caaschwitz bemerkt haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 zu melden. (RK)

