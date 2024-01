POL-MFR: (72) Mann ortete gestohlenes Fahrrad - Polizei stieß auf weitere gestohlene Fahrräder

Weißenburg i. Bay. (ots) - In Pleinfeld (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen) ereignete sich in den frühen Morgenstunden des Samstags (20.01.2024) ein Einbruch in eine Tankstelle. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen. Der unbekannte Täter drang in der Zeit zwischen 04:15 Uhr und 04:45 Uhr über ein rückwärtiges Fenster in einen Lagerraum der Tankstelle in der Ellinger Straße ein und verursachte hierbei einen ...

