Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ronneburg im Visier von Dieben

Gera (ots)

Ronneburg: Gleich zwei Tatorte verzeichneten Geraer Polizeibeamte am gestrigen Tag (25.03.2024) in Ronneburg, nachdem sich jeweils Diebe ans Werk gemacht hatten.

Demnach drangen in der Zeit von Donnerstag (21.03.2024) zu Montag (25.03.2024) bislang unbekannte Täter in ein Vereinsheim in der Bahnhofstraße ein und durchsuchten dieses. Gestohlen haben sie offenbar nichts. (Bezugsnummer 0078616/2024)

Des Weiteren machten sich in der Zeit von Samstag (23.03.2024) zu Montag (25.03.2024) Unbekannte an einem in der Geraer Straße, auf dem Gelände eines Kfz-Services, aufgestellten Staubsaugerautomaten zu schaffen. Diesen brachen die Täter auf und entnahmen das darin befindliche Münzgeld. (Bezugsnummer 0077796/2024)

Ob beide Taten im Zusammenhang stehen bzw. von den selben Tätern verübt wurden, wird derzeit geprüft. Die Geraer Polizei ermittelt in beiden Fällen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829 - 0 entgegen. (RK)

