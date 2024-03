LPI-G: Dieseldiebstahl

Altenburg (ots) - Rositz: Gestern (25.03.2024) gegen 11:00 Uhr stellte der 65-jährige Eigentümer seinen Pkw Kia in der Schulstraße in Rositz ab und ging seiner Wege. Als er kurze Zeit später (gegen 12;30 Uhr) zu diesem zurückkam stellte er die eingeschlagene Seitenscheibe am Auto fest. Aber nicht nur das, aus dem Inneren seines Fahrzeuges fehlte seine Geldbörse, welche offenbar durch die Täter gestohlen wurde. Die Altenburger Polizei nahm nun die Ermittlungen zum ...

