Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fahrzeuge unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol geführt

Euskirchen (ots)

Am Dienstag (19. März) wurde ein 27-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Münstereifel gegen 10.03 Uhr auf der Roitzheimer Straße in Euskirchen angehalten und kontrolliert.

Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv.

Ebenfalls am gestrigen Dienstag wurde ein 26-Jähriger Pkw-Fahrer aus Mönchengladbach gegen 10.25 Uhr auf der Straße Am Silberberg in Euskirchen angehalten und kontrolliert.

Die Polizeibeamten stellten vor Ort fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol sowie Drogen stand.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,28 Promille.

Auch der Drogenvortest verlief positiv.

Beide Männer wurden zwecks Blutentnahme der Polizeiwache Euskirchen zugeführt.

Das weitere Führen von Kraftfahrzeugen wurde untersagt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell