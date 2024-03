Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbrecher auf Firmengelände

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Wie der Greizer Polizei gestern (25.03.2024) bekannt wurde, hielten sich im Zeitraum des vergangenen Wochenendes (23.03.2024 - 25-03-2024) Einbrecher auf einem Firmengelände in der Kleinwolschendorfer Straße auf. Dabei gelangten sich unberechtigt auf das umfriedete Gelände, offenbar mit dem Ziel, in die dortigen Büroräume einzudringen. Den bislang nicht identifizierten Täter misslang letzten Endes ihr Vorhaben, so dass sie sich ohne Beutegut wieder entfernten. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen nahm die Greizer Polizei auf, wobei Zeugenhinweise unter der Tel. 03661 / 6210 entgegengenommen werden. (Bezugsnummer 0077972/2024 ) (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell